Александр Шпрыгин: "Мое задержание не совсем законно"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин рассказал в интервью "СЭ" подробности своего задержания во время субботних мероприятий РФС в гостинице Holiday Inn. Его словам, с точки зрения правосудия он с полицией поехал в офис ВОБ по собственной воле.

– Судя по тому, что вы покинули зал, где проходила конференция, о присутствии полиции не догадывались? - вопрос Шпрыгину.

– Понимал, что впереди еще пара часов заседания, вышел по естественной человеческой нужде. Если бы знал, что стану участником очередного остросюжетного репортажа, конечно, досидел бы до конца.

– В интернете есть видео, как вы выходите из уборной, где вас задержали. Что происходило внутри?

– Как это ни парадоксально, на больших мероприятиях мужской туалет – место разнообразных встреч. Внутри встретил коллегу-динамовца Алексея Смертина, поздоровался с ним. Помыв и высушив руки, отправился к дверям. И далее я оцепенел: навстречу шли люди в масках с корочками красного цвета. Мне сказали: "Александр Игоревич, вам необходимо проследовать с нами". Мы быстро погрузились в микроавтобус, на котором тут же поехали на Таганку в офис ВОБ.

– Вам объяснили причины задержания?

– Да, когда сели в автобус, мне представили постановление следователя, ведущего дело по статье 213, часть 2 УК РФ "Хулиганство" о драке болельщиков ЦСКА и "Спартака" 31 января этого года на Пироговке, постановление о проведение обыска (выемки) по адресу Товарищеский переулок, дом 20, строение 1. В нем указывалось: "По имеющейся у следствия информации, там могут укрываться болельщики "Спартака", причастные к этой драке". Постановление было должным образом процессуально оформлено, и следственное действие вполне законно. Но, как мне объяснил позже юрист, выдано оно на проведение следственного действия по адресу, но не на задержание. Получается, что мое задержание не совсем законно, и с точки зрения правосудия я с полицией поехал сам. (Сергей ЕГОРОВ)

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