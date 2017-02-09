Александр Мирзоян: "Виктор Чанов был надежным вратарем и человеком"

Советник президента РФС, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря сборной СССР Виктора Чанова, скончавшегося в возрасте 57 лет. По его словам, Чанов был одним из ярких представителей советской школы голкиперов.

- Виктор был очень порядочным парнем. Я близко знаю его старшего брата Славу, с которым играл за юношескую сборную, национальную команду, - сказал Мирзоян. - За счет своей работоспособности еще в "Шахтере" Виктор отвоевал место в составе.

Неспроста его пригласили в киевское "Динамо" и сборную СССР. Виктор был одним из ярких представителей нашей советской школы вратарей. В сборной СССР он конкурировал с Ринатом Дасаевым и был таким же основным голкипером.

Он был стабильным, крепким, достаточно надежным вратарем и человеком. Я хочу выразить его семье соболезнования. Жаль, что мы сейчас находимся на разных сторонах и нельзя приехать, отдать дань памяти. Жизнь такова, что уходят лучшие. Он рано ушел.

Честно говоря, я знал, что он болеет. Мы недавно говорили с Украиной и были в курсе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)