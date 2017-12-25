Александр Мирзоян: "Мутко остается президентом РФС"

Глава комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян сказал, что первый вице-президент Никита Симонян предложил назначить генерального директора организации Александра Алаева исполняющим обязанности главы союза. Он отметил, что эта кандидатура была утверждена единогласно.

– Если президент складывает полномочия, то по уставу его обязанности исполняет первый вице-президент. Если тот отказывается, назначаются один из двух других вице-президентов, но Анохин и Прядкин. также отказались, потому что заняты на своих участках работы. Никита Павлович Симонян уже трижды исполнял обязанности президента и сейчас предложил кандидатуру Алаева. Исполком единогласно утвердил его. Он будет исполнять обязанности президента и генерального директора на время, которое взял себе Виталий Леонтьевич. В принципе ничего не изменилось.

– Как Мутко объяснил причины своего ухода?

– Вы же знаете, что его пожизненно отстранили, и он будет отстаивать свою честь (в начале декабря исполком МОК принял решение о пожизненно отстранить Мутко от участия в Олимпиадах. – Прим. "СЭ"). Чтобы это не коснулось РФС, он сложил полномочия на определенный срок. Мутко остается президентом, он только временно складывает полномочия. Его вопрос может решиться раньше, и он сразу преступит к своим обязанностям. Сейчас он будет защищать не только себя, но и наших спортсменов, которых неправильно обвиняют.

– Почему нынешний формат лимит был продлен еще на два года?

– А зачем что-то менять и все рушить? У нас люди сидят на контрактах. Мы сами себя загоним, оплачивая неустойки после расторжения контрактов. Режим работы РФС не изменится, потому что Алаев – в курсе дела. В любой момент он может посоветоваться с каждым из вице-президентом. (Евгений БЕЛОУСОВ)