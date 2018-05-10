Александр Григорян: "Павлюченко еще может поиграть на высоком уровне"

Экс-главный тренер "Арарата" Александр Григорян выразил мнение, что его бывший подопечный Роман Павлюченко еще может поиграть в футбол на высоком уровне. Бывший форвард сборной России начал сезон в "Арарате" в ПФЛ, но покинул клуб зимой и с тех пор остается свободным агентом.

- Считаю, что Павлюченко еще смог бы поиграть в футбол на высоком уровне, главное - привести себя в хорошие кондиции, - цитирует ТАСС Григоряна. - Другое дело, что все зависит от мотивации, и если она у него есть, то он смог бы поиграть даже на уровне российской футбольной премьер-лиги. Я с ним проработал достаточно времени, чтобы иметь какие-то мнения по этому поводу. Главное, чтобы у Ромы со здоровьем все было хорошо.

Если вспомнить матч против московского "Торпедо", когда не было большого отрыва и была ключевая игра, то в том матче Рома проявил настоящие лидерские качества. Конечно, в той игре вся команда великолепно сыграла, но Павлюченко придал дополнительной мотивации и, уступая по ходу встречи, мы добились победы. Повторюсь, мастерство Павлюченко никуда не делось, но вот захочет ли он продолжать играть, будет зависеть от мотивации.