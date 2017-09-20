Александр Дюков: "Видеоповторы позволят снизить негативный фон"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Видеоарбитры: вы "за" или "против"?

– Я – точно "за". Сейчас достаточно много конфликтных ситуаций, взаимных обид и негативных эмоций, вызванных с судейскими ошибками. Как результат, уровень недоверия и подозрительности в нашем футболе – очень высокий. Надо его снижать.

– А если перейти к общей судейской ситуации в нашем чемпионате. Вас устраивает качество арбитража?

– Не вполне (улыбается). Впрочем, так же, как недовольны качеством судейства клубы и болельщики других европейских чемпионатов. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова