Александр Бородюк: "Я - спортивный директор РФС? Пока без комментариев"

Бывший тренер сборной Казахстана Александр Бородюк не стал комментировать информацию "СЭ" о том, что он может стать спортивным директором Российского футбольного союза (РФС).
– Правда, что вы можете стать спортивным директором РФС?
- Давайте пока без комментариев.
Напомним, что 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана 22 января. Под его руководством в 2017 году команда провела семь матчей, из которых шесть раз уступила и еще однажды сыграла вничью. (Павел ГУРЕВИЧ)
Александр Алаев: "РФС определился с кандидатурой нового спортивного директора организации" //
Бородюк - главный кандидат на пост спортивного директора РФС
Lars Berger
Статистика в Казахстане внушает оптимизм. Кстати. Если Прядкина будет слушать - все получится. 100%.
02:14
Ботаникум
Главное, что по национальности "ДИРЕКТОР" и чуйку имеет на начальственные пожелания, т.е. вполне ПРИДВОРНЫЙ....
00:14