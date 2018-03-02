Александр Бородюк: "Я - спортивный директор РФС? Пока без комментариев"

Бывший тренер сборной Казахстана Александр Бородюк не стал комментировать информацию "СЭ" о том, что он может стать спортивным директором Российского футбольного союза (РФС).

– Правда, что вы можете стать спортивным директором РФС?

- Давайте пока без комментариев.

Напомним, что 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана 22 января. Под его руководством в 2017 году команда провела семь матчей, из которых шесть раз уступила и еще однажды сыграла вничью. (Павел ГУРЕВИЧ)

Александр Алаев: "РФС определился с кандидатурой нового спортивного директора организации" //

Бородюк - главный кандидат на пост спортивного директора РФС