Александр Бородюк: "Виктор Чанов - один из лучших вратарей советского времени"

Бывший нападающий сборной СССР Александр Бородюк высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Виктор Чанов – один из лучших вратарей советского времени. Мы вместе были на чемпионате мира в Италии. Он потрясающий футболист и классный человек. Но в последнее время он жил в Киеве, отношения мы не поддерживали. Выражаю соболезнования родным и близким Виктора. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова