Александр Алаев: "Уход Мутко не должен повлечь отток спонсоров"

Генеральный директор РФС Александр Алаев, назначенный исполняющим обязанности главы организации, отметил, что у союза есть стабильный бюджет. По его словам, многие контракты заканчиваются в 2018 году.

– Исполнение финансового плана может ударить по бюджету РФС?

– У нас бюджет РФС предельно стабилен, по нему ничего не должно ударить, если только не произойдет что-то экстраординарное. Он сбалансирован, все посчитано. Он будет в открытом доступе.

– Могут ли появиться новые партнеры и спонсоры?

– Мы никогда не останавливаем работу. Более того, многие контракты у нас заканчиваются в 2018 году. Надеюсь, до чемпионата мира мы все продлим, а может, и появятся новые партнеры.

– Уход Мутко может повлечь отток спонсоров?

– Думаю, этого не произойдет. У нас со спонсорами плотный хороший контакт. Не думаю, что кто-то уйдет из-за этой ситуации. (Дмитрий СИМОНОВ)