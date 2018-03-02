Александр Алаев: "Следующий исполком РФС пройдет в мае"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что следующий исполком РФС пройдет в мае 2018 года.

Исполком РФС прошел в пятницу в Доме футбола на Таганке.

– Повестка исполкома была не столь обширной, – сказал Алаев. – Ближайший исполком пройдет уже в мае. Пользуясь случаем, хочу поздравить наши клубы с успешным выступлением в Лиге Европы.

На сегодняшнем исполкоме мы утвердили список судей. Вопросов список не вызвал, все поддержали его единогласно. Фамилии утверждены на год, но могут быть скорректированы по окончании сезона. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)