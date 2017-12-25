Александр Алаев: "Никто не принимает самостоятельные решения"

Генеральный директор РФС Александр Алаев, рассказал о том, что назначение на пост исполняющего обязанности главы организации стало для него неожиданным. По его словам, консультации по этому поводу велись сегодня непосредственно перед Исполкомом РФС.

– На посту исполняющего обязанности вы будете сами принимать решения?

– Никто не принимает самостоятельные решения. У нас выстроены отношения так, что есть Исполком, бюро Исполкома, полномочия президента. С Виталием Леонтьевичем мы также будем советоваться. Как он сказал, он никуда не уходит. Но мы самодостаточная организация. И пирамида принятия решения рабочая, это не какая-то ширма.

– Насколько было неожиданно решение?

– Честно, очень неожиданно.

– Это произошло на Исполкоме?

– Нет, велись консультации непосредственно перед заседанием, сегодня. Такое решение принято. Да, оно неожиданно, но не Боги горшки обжигают, будем работать без всего пафоса. Надо засучить рукава и работать.

– Чаще теперь в прессе будете?

– Да, обещаю! (Дмитрий СИМОНОВ)