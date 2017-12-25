Александр Алаев: "Два года назад РФС нужно было спасать, сейчас есть стабильность"

Генеральный директор РФС Александр Алаев, назначенный исполняющим обязанности главы организации, отметил, что он готов к работе. Сегодня президент союза Виталий Мутко объявил на заседании исполкома о том, что временно приостанавливает свою деятельность на этом посту.

- Готов, будем стараться, - сказал Алаев. - Понимаю, что это вызов. До чемпионата мира полгода. Трудно говорить после Мутко. Могу лишь сказать, что если два года назад организацию нужно было спасать, то сейчас есть стабильность, которую нужно сохранить. Все наши команды должны обойтись без срывов и скандалов. (Филипп ПАПЕНКОВ)