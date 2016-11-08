Алдонин начал работать в Общероссийском профсоюзе футболистов

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин подтвердил "СЭ", что начал работу в Общероссийском профсоюзе футболистов. Он отметил, что организация будет помогать улучшать качество труда для игроков.

- Кто предложил вам работу в Общероссийском профсоюзе футболистов?

- Около года назад разговаривал на эту тему с Александром Зотовым, но из-за нашей занятости ничего не получилось. А месяца два назад встретились на тренировке в Лужниках с Ромой Широковым. Когда узнал, что он возглавил профсоюз, то дал свое согласие.

- Чем будете заниматься в организации?

- Пока разрабатываем стратегию. Будем помогать улучшать качество труда для футболистов. Чтобы была поддержка и для тех, кто закончил карьеру.

- Вы играете в ЛФЛ. Времени на футбол останется?

- Конечно. Кто хочет, тот везде успеет. (Сергей АСТАХОВ)