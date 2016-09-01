Алан Касаев: "Хочу сыграть на ЧМ-2018, шансы у меня есть"

Футбольный урок с участием игроков "Локомотива" Алана Касаева и Артема Галаджана состоялся в московской школе №1494, информирует ТАСС.

В ходе урока волонтеры оргкомитета "Россия-2018" продемонстрировали учащимся ролики, посвященные прошедшему чемпионату Европы-2016 во Франции, чемпионату мира-2010 в ЮАР, предстоящему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, которые пройдут в России. В ходе занятия волонтеры также рассказали школьникам об особенностях предстоящих турниров, которые состоятся в России, в частности об их истории, победителях, о количестве стадионов и городов, в которых пройдут соревнования. Затем на сцену с приветственным словом поднялись Касаев и Галаджан.

- Мы все ждем ЧМ, это должен быть большой праздник, - отметил Касаев. - Он даст нам возможность развивать города, в которых пройдут матчи турнира. Хочу сыграть на ЧМ-2018, шансы у меня есть, и мы все с нетерпением ждем турнира.