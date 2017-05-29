Акинфеев в 9-й раз получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в девятый раз получил престижный приз "Вратарь года" имени Льва Яшина. Премию присуждает журнал "Огонек" с 1960 года.

Отмечается, что мнения читателей и экспертов, определявших судьбу приза, разошлись. Первым в рейтинге экспертов оказался Акинфеев, он же занял второе место по результатам читательского голосования, уступив Сослану Джанаеву из "Ростова". В итоге это дало голкиперу ЦСКА победу по очкам: он в 9-й раз признан вратарем года, и это рекорд.

В минувшем сезоне Акинфеев провел 29 матчей в премьер-лиге, пропустив 15 мячей и 19 раз сохранив ворота в неприкосновенности.