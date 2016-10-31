Академия "Локомотива" признана лучшей в России

Опубликован список лучших европейских академий по версии исследовательского центра CIES Football Оbservatory. Команды ранжированы по числу воспитанников, выступающих как в родной команде, так и в других клубах, которые входят в топ-31 европейских лиг. Первое место по этому показателю занял "Аякс".

Из российских футбольных школ выше всех стоит академия "Локомотива", которая оказалась на 25-й позиции. На пять пунктов ниже расположилась академия московского "Спартака". Школы "Зенита" и ЦСКА расположились на 42-й и 46-й строчках.

Отметим также, что среди стран СНГ в десятку вошли академии киевского и минского "Динамо", занявшие седьмое и девятое места соответственно.