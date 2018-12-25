Адвокат жены Кержакова подтвердил, что она забрала сына себе

Александр Добровинский, адвокат Миланы Тюльпановой (жены экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова) подтвердил, что его клиентка забрала сына к себе.

- Слава Богу, это произошло, это чудо, которое произошло к Новому году - ребенок будет с мамой, - цитируют адвоката "РИА Новости". - Я думаю, что это произошло под давлением общественности, потому что Александр, конечно, не хотел отдавать ребенка. Конечно, мы поставили очень много на карту, и дальше ему сопротивляться было бы невозможно, потому что приставы бы забрали все равно.

В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с супругой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью. Ранее сообщалось, что сегодня Тюльпанова пришла к Кержакову за сыном вместе с матерью и судебными приставами.

Ранее Милана Тюльпанова в своем Инстаграме сообщила, что забрала сына.