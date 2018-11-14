Адвокат Стукалова выступила с заявлением по разводу Кержакова

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы бывшего нападающего "Зенита" Александра Кержакова, заявила, что не понимает, в чьих интересах действуют органы опеки. Сегодня Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению по существу искового заявления Миланы Кержаковой к 35-летнему спортсмену о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка.

- В Петроградском суде Санкт-Петербурга сегодня я представляла интересы Александра Кержакова по делу об определении места жительства ребенка.

Были заявлены различные ходатайства, которые направлены на установление истины и в интересах несовершеннолетнего ребенка. Также суд запросил медицинские документы из наркологической клиники.

Пока не вернутся данные документы, вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы с участием нарколога судом отложен.

В сегодняшнем судебном процессе удивила позиция некоторых представителей органов опеки. Сложилось впечатление, что они пришли непонятно в чьих интересах действовать.

Хотя прямой обязанностью органов опеки является защита прав и интересов несовершеннолетних детей. Адвокаты Кержакова просили привлечь к участию в деле уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, представитель опеки возражал против удовлетворения заявленного ходатайства...

Дело отложено на 10 декабря, - написала Стукалова в своем Инстаграме.