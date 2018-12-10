Адвокат Кержакова: "Очень надеемся, что Милана согласится решить вопрос с детьми миром"

Адвокат бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова Татьяна Стукалова выразила надежду, что его бывшая жена Милана мирно решит вопрос о месте жительства их ребенка. В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью.

"Представители Кержакова предложили представителям Миланы Вадимовны в течение этих 15 дней заключить мировое соглашение, чтобы вопрос об определении места жительства ребенка был решен мамой и папой, а не судом. Очень надеемся на то, что мама согласиться решить вопрос миром. Суд разъяснил через представителей Милане Кержаковой о последствиях отказа явиться в экспертное учреждение в добровольном порядке для прохождения данной экспертизы. Заявления представителей Миланы Кержаковой о недостоверности и фальсификации медицинских документов опровергаются поступившими в материалы дела ответами на судебные запросы из медицинских учреждений, в которых лечилась Милана Вадимовна, в том числе из наркологической клиники", - написала Стукалова в Инстаграме.