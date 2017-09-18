Жамалетдинов попал в расширенный состав молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) c Австрией (Москва, 6 октября) и Сербией (Нови Сад, 10 октября). Всего в список вошли 28 футболистов. Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю.

Подготовку к матчам сборная России начнет 2 октября. Отметим, что в составе национальной команды появился нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, забивший за армейцев два победных гола: "Амкару" (1:0) и "Бенфике" (2:1).

Расширенный состав молодежной сборной России:

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень").

Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика" Калининград), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин" Казань), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов ("Кубань" Краснодар), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).