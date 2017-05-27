Замбия и Португалия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборная Португалии обыграла Иран в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Коста-Рика выиграла у Замбии.

Тем не менее, замбийцы с первого места вышли в плей-офф, а португальцы - со второго. Костариканцы стали третьими и тоже имеют шанс сыграть в плей-офф.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа C

Португалия - Иран - 2:1 (0:1)

Голы: Шекари, 4 (0:1). Диогу Гонсалвеш, 54 (1:1). Алешандре Силва, 86 (2:1).

Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".

Коста-Рика - Замбия - 1:0 (1:0)

Гол: Дэйли, 15.

Нереализованные пенальти: Дэйли (К), 14 (вратарь), Леаль (К), 66 (мимо).

Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".