Замбия и Португалия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборная Португалии обыграла Иран в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Коста-Рика выиграла у Замбии.
Тем не менее, замбийцы с первого места вышли в плей-офф, а португальцы - со второго. Костариканцы стали третьими и тоже имеют шанс сыграть в плей-офф.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
Группа C
Португалия - Иран - 2:1 (0:1)
Голы: Шекари, 4 (0:1). Диогу Гонсалвеш, 54 (1:1). Алешандре Силва, 86 (2:1).
Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".
Коста-Рика - Замбия - 1:0 (1:0)
Гол: Дэйли, 15.
Нереализованные пенальти: Дэйли (К), 14 (вратарь), Леаль (К), 66 (мимо).
Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/