Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) в финале Кубка президента Казахстана по пенальти обыграла Грузию.

Кубок президента Казахстана

Финал

РОССИЯ – Грузия – 1:1 (1:1), пенальти – 5:4

Гол у России: Воротников, 21 (1:1).

Россия: Ещенко, Герчиков, Прохин, Никитенков, Федоров (Пелих, 75), Бикмухамедов, Маркитесов, Петров, Юрченко, Воротников, Мелекесцев.

– В начале финального матча мы пропустили гол, но ребята проявили характер и практически все оставшееся время достаточно активно вели игру, владели значительным преимуществом, – приводит официальный сайт РФС слова старшего тренера сборной России Леонида Аблизина. – Правда, не реализовали все свои моменты. Можно было и не доводить дело до пенальти. Но в целом ребята – молодцы! Они выполнили ту установку, которую им дал тренерский штаб на матч против сборной Грузии.

Кубок президента Казахстана был очень полезен для нас. Тренерский штаб просмотрел различные сочетания игроков, и по итогам турнира определился с теми футболистами, которые будут составлять основу нашей команды на 1-м отборочном раунде чемпионата европы-2018 U-17 (27 сентября – 3 октября, Финляндия).

Заключительный перед квалификацией сбор мы начнем 18 сентября. Соберемся в Новогорске, а на следующий день вылетим в Финляндию. В сборе примут участие все игроки, выступавшие в Казахстане, а также еще пять футболистов. По итогам подготовки мы назовем итоговую заявку из 20 ребят на отборочный мини-турнир Евро.