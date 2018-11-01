Юношеская сборная России в полном составе сдала анализ на гепатит А

Футболисты юношеской сборной России 2002 года рождения в полном составе сдали анализы крови для проверки на гепатит А после прилета с 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2019 U-17 в Дании, сообщил "СЭ" старший тренер команды Дмитрий Хомуха.

Тест был заказан в связи с тем, что у ряда игроков "Спартака", находившихся в расположении сборной, были признаки данного заболевания.

- Насколько верна информация, что ваша команда в полном составе сдала анализы на гепатит А, так как у одного или нескольких спартаковцев есть подозрение на заболевание?

- Да, все так и есть.

- Кто именно из игроков "Спартака" заболел?

- На данный момент не готов вам это сказать. Потому что анализы на данный момент не подтверждены. Как будет информация, тогда будет понятнее.

- Но анализы сдали все игроки?

- Да. Мы приехали и прямо в аэропорту всей командой сдавали кровь. Перед последним матчем отбора у нас возникли подозрения, поэтому был заказан тест после возвращения.

- То есть первые подозрения в сборной появились? Не когда игроки были в "Спартаке"?

- Нет, сначала проблемы возникли в Академии "Спартака". И у нас они в это же время стали проявляться. Поэтому сдавали анализы по прилету.

"Спартак" в среду вечером объявил о временном приостановлении деятельности интерната и столовой в Академии имени Федора Черенкова. Причина – случаи заболевания гепатитом А среди воспитанников учреждения. (Александр Рогулев)