Юношеская сборная России проиграла Румынии

Юношеская сборная России (U19) проиграла сверстникам из Румынии со счетом 1:2 в матче 1-го квалификационного раунда Евро-2018. После двух матчей у россиян три очка, у Румынии – шесть.
Чемпионат Европы-2018
1-й квалификационный раунд
Группа 10
Россия – Румыния – 1:2 (0:0)
Голы: Моруцан, 61 (0:1). Мэцан, 70 (0:2). Цыпченко, 83 (1:2).
Россия: Сафонов, Бородин, Губанов, Евгеньев, Голубев, Уткин (Цыпченко, 79), Володкин (Киселев, 74), Тикнизян, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Руденко, 72).
Удаление: Драгомир (Румыния), 90+3.
Судья: Джокич (Сербия).
11 ноября. Ираклион. Стадион "Панкритио".