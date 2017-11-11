Юношеская сборная России проиграла Румынии

Юношеская сборная России (U19) проиграла сверстникам из Румынии со счетом 1:2 в матче 1-го квалификационного раунда Евро-2018. После двух матчей у россиян три очка, у Румынии – шесть.

Чемпионат Европы-2018

1-й квалификационный раунд

Группа 10

Россия – Румыния – 1:2 (0:0)

Голы: Моруцан, 61 (0:1). Мэцан, 70 (0:2). Цыпченко, 83 (1:2).

Россия: Сафонов, Бородин, Губанов, Евгеньев, Голубев, Уткин (Цыпченко, 79), Володкин (Киселев, 74), Тикнизян, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Руденко, 72).

Удаление: Драгомир (Румыния), 90+3.

Судья: Джокич (Сербия).

11 ноября. Ираклион. Стадион "Панкритио".