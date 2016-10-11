Юношеская сборная России поделила очки с Бельгией и не смогла напрямую пробиться в элитный раунд отбора Euro-2017

Юношеская сборная России (до 19 лет) сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира Euro-2017 – 2:2. Таким образом, россияне по дополнительным показателям занимают третью строчку в своей группе, уступая бельгийцам и Финляндии.

В элитный раунд проходят по две сильнейшие сборные 13 групп и лучшая команда среди занявших третье место, показавшая лучший результат против двух сильнейших сборных в своих группах. По итогам решающего раунда определятся все участники чемпионата Европы 2017 года, который пройдет в Грузии.

Чемпионат Европы (до 19 лет)

Отборочный турнир

Группа 1

Бельгия U-19 – Россия U-19 – 2:2 (1:1)

Голы: Мангаля, 19 (1:0). Ломовицкий, 33 (1:1). Махатадзе, 50 – с пенальти (1:2). Веррет, 90+3 (2:2).

Нереализованный пенальти: Ванкамп, 48 (вратарь)

Россия U-19: Максименко, Рассказов, Лелюхин, Лапшов, Лысов, Галанин (Калугин, 90), Махатадзе, Ломовицкий, Хосонов (Кучаев, 71), Обляков, Чалов (Прудников, 82).

Предупреждения: Махатадзе, 15. Вербург, 41. Чалов, 62. Обляков, 65. Ломовицкий, 81.

Удаление: Вербург, 54.

Судья: Колцеску (Румыния).

11 октября. Беринген. Стадион Mijnstadion.