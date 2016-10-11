Юношеская сборная России поделила очки с Бельгией и не смогла напрямую пробиться в элитный раунд отбора Euro-2017

Юношеская сборная России (до 19 лет) сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира Euro-2017 – 2:2. Таким образом, россияне по дополнительным показателям занимают третью строчку в своей группе, уступая бельгийцам и Финляндии.
В элитный раунд проходят по две сильнейшие сборные 13 групп и лучшая команда среди занявших третье место, показавшая лучший результат против двух сильнейших сборных в своих группах. По итогам решающего раунда определятся все участники чемпионата Европы 2017 года, который пройдет в Грузии.
Чемпионат Европы (до 19 лет)
Отборочный турнир
Группа 1
Бельгия U-19 – Россия U-19 – 2:2 (1:1)
Голы: Мангаля, 19 (1:0). Ломовицкий, 33 (1:1). Махатадзе, 50 – с пенальти (1:2). Веррет, 90+3 (2:2).
Нереализованный пенальти: Ванкамп, 48 (вратарь)
Россия U-19: Максименко, Рассказов, Лелюхин, Лапшов, Лысов, Галанин (Калугин, 90), Махатадзе, Ломовицкий, Хосонов (Кучаев, 71), Обляков, Чалов (Прудников, 82).
Предупреждения: Махатадзе, 15. Вербург, 41. Чалов, 62. Обляков, 65. Ломовицкий, 81.
Удаление: Вербург, 54.
Судья: Колцеску (Румыния).
11 октября. Беринген. Стадион Mijnstadion.
foreverCSKAforever
Стоит задача победить в домашнем мундиале, так что некогда отвлекаться на всякие "пустяки".
23:26
ALEXEY959595
Вот чего стоит невнимательность и отсутствие надежности в игре на последних минутах. Основной Сборной России это стоило поражения дома с Костой-Рикой, а юношеской Сборной это стоила выхода в финальную часть ЧЕ
22:57
spetrov
tryam, потому что надо как-то регулировать количество бреда на страницах форума СЭ. По поводу большинства - если бы вы сами играли в футбол, то знали бы, что это не хоккей, и 10 на 11 - это не не 4 на 5.
22:39
баламошка
А ведь всё у нас развивается, как говорит один питерский товарищ, бегло врущий на всех языках планеты Земля. Но спорт с каждым годом всё больше опускается в тартар.
22:38
tryam
короче, поколение некст вылетело, позорно
22:37
шаша2
tryam\\\\\\\\\\\ Еще одну путевку получает обладатель третьего места, показавший лучший результат против двух сильнейших сборных в своих группах.(ИЗ РЕГЛАМЕНТА).Твоя инфа немного неправильная.
22:32
шаша2
Отборочный раунд Отборочный раунд играется осенью. В его ходе образуется 13 групп из четырех команд, которые проводят между собой мини-турниры на территории одного из участников. Две лучшие команды из каждой группы выходят в элитный раунд. Еще одну путевку получает обладатель третьего места, показавший лучший результат против двух сильнейших сборных в своих группах.(ИЗ РЕГЛАМЕНТА)
22:25
шаша2
Врядли мы пройдём с третьего места.Там будут считаться матчи с двумя лучшими в группе,а у нас с ними 2 очка.
22:24
Red G. Best
там еще 6 групп не сыграло, так еще рано говорить
22:14
tryam
В отборочном раунде принимают участие 54 команды (Грузия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина турнира, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 13 групп по 4 команды. В элитный раунд попадут победители групп, команды, занявшие вторые места, и одна лучшая команда среди занявших третьи места. Считаем кто лучшая?
22:14