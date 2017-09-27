Юношеская сборная России обыграла команду Фарерских островов на старте отбора чемпионата Европы

Сборная России для игроков не старше 17 лет победила команду Фарерских островов со счетом 3:1 на старте первого отборочного раунда чемпионата Европы-2018. Голами в составе россиян отметились Максим Кутовой, Максим Петров и Леонид Герчиков. Кутовой также отправил один мяч в свои ворота.

Второй матч в группе Россия проведет 30 сентября против Финляндии, третий – 3 октября против Исландии.

Чемпионат Европы

Юношеские команды

Группа 4

Россия – Фарерские острова – 3:1 (2:1)

Голы: Кутовой, 8 – в свои ворота (0:1). Кутовой, 11 (1:1). Петров, 30 (2:1). Герчиков, 62 (3:1).

Россия: Ещенко, Герчиков, Федоров, Прохин, Маркитесов (Воротников, 50), Никитенков, Бикмухамедов, Севикян (Юрченко, 74), Усанов, Петров (Мелекесцев, 67), Кутовой.

Предупреждение: Петров, 55.

Судья: Голубев (Латвия).

27 сентября. Котка. Стадион "Arto Tolsa Areena".