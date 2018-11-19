Юношеская сборная России обыграла Черногорию и вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) в заключительном матче 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы 2019 года (U19) обыграла Черногорию со счетом 2:0. Встреча проходила на Кипре. Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд. С семью очками Россия возглавила группу 11, поэтому при жеребьевке будет находиться в первой корзине.

Чемпионат Европы U19

Группа 11

Черногория – Россия – 0:2 (0:1)

Голы: Умяров, 13 (0:1). Жиронкин, 75 (0:2).

Черногория: Попович, Влахович, Роганович, Бабич, Пешукич, Крстович (Диванович, 78), Раконяц (Вукчевич, 78), Павличевич (Брнович, 46), Вукчевич (Станишич, 46), Латкович (Грубац, 56) Миликич.

Россия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Цесь, Умяров, Игнатов (Пруцев, 72), Карапузов, Халназаров (Жиронкин, 57. Колесниченко, 83), Агаларов (Прошляков, 56), Янов.

Предупреждения: Влахович, 3. Халназаров, 16. Роганович, 45. Пешукич, 54. Цесь, 71.

Судья: Нильсен (Норвегия).

19 ноября. Пафос. Стадион "Пафиакос".