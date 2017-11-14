20:03 | Футбол — Молодежные сборные

Юношеская сборная России не смогла выйти в элитный раунд Евро-2018

4

Юношеская сборная России (U19) проиграла Греции в заключительном матче 1-го отборочного раунда Евро-2018. С тремя очками россияне заняли третье место в группе 10, уступив Греции и Румынии, поэтому не попали в элитный раунд турнира.

Чемпионат Европы U19

Первый отборочный раунд

Группа 10

Греция – Россия – 2:1 (1:1)

Голы: Тикнизян, 21 (0:1). Сиампанис, 45+1 – с пенальти (1:1). Эмманулидис, 77 (2:1).

Россия: Ломаев, Бородин, Дивеев, Евгеньев, Каккоев, Голубев (Мусаев, 46), Уткин, Киселев (Сулейманов, 38), Горшков, Тикнизян, Цыпченко (Руденко, 64).

Удаления: Тикнизян (Россия), 90. Бородин (Россия), 90+7.

Судья: Франковски (Польша).

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dry Gin

Кто все эти люди?

20:21

shpasic

вот так неожиданность!

20:16

Lost05

Впрочем как всегда.В России нет футбола.

20:13

tryam

Галицкие мальчики показали себя во всей красе.

20:10