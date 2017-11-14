Юношеская сборная России не смогла выйти в элитный раунд Евро-2018

Юношеская сборная России (U19) проиграла Греции в заключительном матче 1-го отборочного раунда Евро-2018. С тремя очками россияне заняли третье место в группе 10, уступив Греции и Румынии, поэтому не попали в элитный раунд турнира.
Чемпионат Европы U19
Первый отборочный раунд
Группа 10
Греция – Россия – 2:1 (1:1)
Голы: Тикнизян, 21 (0:1). Сиампанис, 45+1 – с пенальти (1:1). Эмманулидис, 77 (2:1).
Россия: Ломаев, Бородин, Дивеев, Евгеньев, Каккоев, Голубев (Мусаев, 46), Уткин, Киселев (Сулейманов, 38), Горшков, Тикнизян, Цыпченко (Руденко, 64).
Удаления: Тикнизян (Россия), 90. Бородин (Россия), 90+7.
Судья: Франковски (Польша).
Dry Gin
Кто все эти люди?
20:21
shpasic
вот так неожиданность!
20:16
Lost05
Впрочем как всегда.В России нет футбола.
20:13
tryam
Галицкие мальчики показали себя во всей красе.
20:10