Юниорская сборная России сыграет с Исландией, Финляндией и Фарерскими островами в отборе Euro-2018

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного турнира чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 17 лет. Сборная России попала в четвертую группу вместе с Исландией, Финляндией и Фарерскими островами. В элитный раунд турнира выйдут две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в мае.

Полностью состав всех отборочных групп выглядит следующим образом:

Группа 1: Бельгия, Швейцария, Северная Ирландия, Мальта;

Группа 2: Испания, Хорватия, Албания, Лихтенштейн;

Группа 3: Чехия, Турция, Израиль, Армения;

Группа 4: РОССИЯ, Исландия, Финляндия, Фарерские острова;

Группа 5: Сербия, Греция, Норвегия, Гибралтар;

Группа 6: Франция, Словения, Белоруссия, Казахстан;

Группа 7: Шотландия, Дания, Эстония, Андорра;

Группа 8: Босния и Герцеговина, Словакия, Молдавия, Македония;

Группа 9: Голландия, Уэльс, Венгрия, Косово;

Группа 10: Австрия, Румыния, Литва, Люксембург;

Группа 11: Ирландия, Украина, Болгария, Азербайджан;

Группа 12: Польша, Швеция, Кипр, Сан-Марино;

Группа 13: Италия, Грузия, Латвия, Черногория.