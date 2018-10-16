21:48 16 октября | Футбол — Молодежные сборные

Вячеслав Колосков: "Наша молодежная сборная должна была всех рвать в отборе Евро-2019"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что молодежная сборная России имела все задатки для успешного выступления в квалификации чемпионата Европы-2019. Сегодня россияне уступили национальной команде Австрии (2:3), заняли третье место в группе и не попали на этот турнир.

По составу казалось, что наша сборная должна была рвать всех на части., - сказал Колосков в интревью РИА Новости. - Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Предпосылки для успешного выступления в квалификации были хорошие.

Австрия U21 - Россия U21

Все о молодежной сборной - здесь

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181016/1144122600.html

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