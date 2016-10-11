21:53 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Вячеслав Караваев: "Игроки молодежной сборной находятся под ударом из-за непопадания на Euro-2017"

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Защитник "Спарты" и молодежной сборной России Вячеслав Караваев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что игроки команды находятся под ударом из-за непопадания в финальную стадию Euro-2017. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Ребята находятся под ударом из-за непопадания на чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Караваева. – Все очень хотели там оказаться, и задача перед нами стояла соответствующая. Очень рано лишились мы шансов. Но все равно игроки бились, старались, и я считаю, что хорошая у нас была сборная, но так сложилось.

Не думаю, что нас это надломит. Мы профессионалы, поэтому должны достойно справляться с неудачами. В следующем турнире ребята смогут доказать, что этот результат был всего лишь случайностью.

В первом тайме имели много моментов, могли вести и 3:0, и 4:0, но не реализовали пенальти. Во втором тайме уже сбавили, соперник забил гол, а мы не смогли перестроиться и создать опасные моменты. Все разочарованы результатом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696511

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Фуля

Привыкаем, привыкаем. Ниже финов и азерб. Это и есть реальное место росфутбола.

23:18

spetrov

...Предлагаю встать и по-мужски назвать представителей своего родного клуба, которые, по вашему мнению, были незаслуженно обойдены при формировании составов сборных за эти годы. Чтобы всем стало сразу понятно, как же они ошибаются.

22:36

spetrov

Andersen32, он, как и Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич, своей карьерой подтверждает свои слова. А вы никто, очередной диванный специалист на страницах форума СЭ.

22:29

Andersen32

Главное научиться оправдываться. А так же заверить, что трудности нас не сломают и дело Акинфеева, Березуцких и Игнашевича будет продолжено. Молодой, а уже кандидат в первую сборную по психологической устойчивости. Так держать, ЧМ-18 не за горами.

22:08