Вячеслав Караваев: "Игроки молодежной сборной находятся под ударом из-за непопадания на Euro-2017"

Защитник "Спарты" и молодежной сборной России Вячеслав Караваев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что игроки команды находятся под ударом из-за непопадания в финальную стадию Euro-2017. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.
– Ребята находятся под ударом из-за непопадания на чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Караваева. – Все очень хотели там оказаться, и задача перед нами стояла соответствующая. Очень рано лишились мы шансов. Но все равно игроки бились, старались, и я считаю, что хорошая у нас была сборная, но так сложилось.
Не думаю, что нас это надломит. Мы профессионалы, поэтому должны достойно справляться с неудачами. В следующем турнире ребята смогут доказать, что этот результат был всего лишь случайностью.
В первом тайме имели много моментов, могли вести и 3:0, и 4:0, но не реализовали пенальти. Во втором тайме уже сбавили, соперник забил гол, а мы не смогли перестроиться и создать опасные моменты. Все разочарованы результатом.
Фуля
Привыкаем, привыкаем. Ниже финов и азерб. Это и есть реальное место росфутбола.
23:18
spetrov
...Предлагаю встать и по-мужски назвать представителей своего родного клуба, которые, по вашему мнению, были незаслуженно обойдены при формировании составов сборных за эти годы. Чтобы всем стало сразу понятно, как же они ошибаются.
22:36
spetrov
Andersen32, он, как и Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич, своей карьерой подтверждает свои слова. А вы никто, очередной диванный специалист на страницах форума СЭ.
22:29
Andersen32
Главное научиться оправдываться. А так же заверить, что трудности нас не сломают и дело Акинфеева, Березуцких и Игнашевича будет продолжено. Молодой, а уже кандидат в первую сборную по психологической устойчивости. Так держать, ЧМ-18 не за горами.
22:08