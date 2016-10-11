Вячеслав Караваев: "Игроки молодежной сборной находятся под ударом из-за непопадания на Euro-2017"

Защитник "Спарты" и молодежной сборной России Вячеслав Караваев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что игроки команды находятся под ударом из-за непопадания в финальную стадию Euro-2017. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Ребята находятся под ударом из-за непопадания на чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Караваева. – Все очень хотели там оказаться, и задача перед нами стояла соответствующая. Очень рано лишились мы шансов. Но все равно игроки бились, старались, и я считаю, что хорошая у нас была сборная, но так сложилось.

Не думаю, что нас это надломит. Мы профессионалы, поэтому должны достойно справляться с неудачами. В следующем турнире ребята смогут доказать, что этот результат был всего лишь случайностью.

В первом тайме имели много моментов, могли вести и 3:0, и 4:0, но не реализовали пенальти. Во втором тайме уже сбавили, соперник забил гол, а мы не смогли перестроиться и создать опасные моменты. Все разочарованы результатом.