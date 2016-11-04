19:56 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Вратаря сборной КНДР отстранили от юношеского чемпионата мира из-за нелепого гола

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Вратарь юношеской сборной КНДР Чжан Пак Хо не примет участия в чемпионате мира-2017, сообщает L'Equipe. Азиатская конфедерация футбола приняла решение, что он намеренно пропустил мяч в игре континентального чемпионата для игроков не старше 16 лет против Узбекистана (1:3).

Узбекский вратарь Ясурбек Умрзаков выбил мяч из своей штрафной, а вышедший далеко из ворот Чжан Пак Хо не успел его догнать. В конфедерации решили, что он специально не пытался ускориться и упал, сделав вид, что пытается поймать мяч.

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