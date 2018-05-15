Вратарь сборной Ирландии был удален во время серии пенальти на юношеском Евро

Вратарь юношеской сборной Ирландии Джимми Коркоран был удален во время серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Голландии (1:1, 4:5 - по пенальти). Голкипер отбил один из ударов соперника, но судья посчитал, что тот раньше времени сошел с линии ворот. Вратарю была показана желтая карточка, которая стала для него второй.

В итоге место удаленного голкипера занял защитник Ошин Макэнти. Капитан голландской сборной Дайшон Редан со второй попытки реализовал пенальти, который вывел его команду в 1/2 финала юношеского чемпионата Европы.