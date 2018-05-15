Вратарь сборной Ирландии был удален во время серии пенальти на юношеском Евро

Вратарь юношеской сборной Ирландии Джимми Коркоран был удален во время серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Голландии (1:1, 4:5 - по пенальти). Голкипер отбил один из ударов соперника, но судья посчитал, что тот раньше времени сошел с линии ворот. Вратарю была показана желтая карточка, которая стала для него второй.
В итоге место удаленного голкипера занял защитник Ошин Макэнти. Капитан голландской сборной Дайшон Редан со второй попытки реализовал пенальти, который вывел его команду в 1/2 финала юношеского чемпионата Европы.
Ireland have been eliminated in bizarre, controversial fashion at the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card for moving off his line too early during the penalty shootout https://t.co/O48xsGehPh pic.twitter.com/yroYmS84ca– RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 14 мая 2018 г.
grukovviktor
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
11:19
rake
карасев просто душка
10:56
Lennon
Заказ!
10:34
Zwolle
Так могут убирать только целенаправленно.
10:30
V0VaN
надеюсь, рефери предупредил вратарей о неотвратимой жёлтой при фальстарте... иначе это бред какой-то! почему нельзя просто перебить без карточек?
10:24
futurama61
Судейский маразм....
10:21