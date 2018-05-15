10:08 | Футбол — Молодежные сборные

Вратарь сборной Ирландии был удален во время серии пенальти на юношеском Евро

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Вратарь юношеской сборной Ирландии Джимми Коркоран был удален во время серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Голландии (1:1, 4:5 - по пенальти). Голкипер отбил один из ударов соперника, но судья посчитал, что тот раньше времени сошел с линии ворот. Вратарю была показана желтая карточка, которая стала для него второй.

В итоге место удаленного голкипера занял защитник Ошин Макэнти. Капитан голландской сборной Дайшон Редан со второй попытки реализовал пенальти, который вывел его команду в 1/2 финала юношеского чемпионата Европы.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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grukovviktor

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

11:19

rake

карасев просто душка

10:56

Lennon

Заказ!

10:34

Zwolle

Так могут убирать только целенаправленно.

10:30

V0VaN

надеюсь, рефери предупредил вратарей о неотвратимой жёлтой при фальстарте... иначе это бред какой-то! почему нельзя просто перебить без карточек?

10:24

futurama61

Судейский маразм....

10:21

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