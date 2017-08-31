21:51 | Футбол — Молодежные сборные

Виталий Мутко: "Пока я шокирован от игры молодежной сборной России"

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Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 U-21 РоссияАрмения (0:0) заявил, что ему не понравилась игра. Мутко подчеркнул, что против такого соперника дома обидно терять очки.

– Не понравилось, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Ни игра, вообще ничего. Только форма с гербом красивая. А пока я в шоке от такой игры. Что делать, не знаю. Да, первый матч, волнение. Против белорусов была другая команда. Я не понимаю, что здесь. Но дома терять с такой командой очки обидно. Как всегда этих очков и не хватит.

Трансляция матча Россия – Армения

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170831/1125068958.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Щас спою

Мудко любит себя проявлять когда командаы побеждают,когда все плохо все виноваты,он не при чем.

21:56

Thomas_Boy_

Все нормально, Виталий Леонтич! Это просто первая игра, немного не повезло. Но ведь сыграли отлично, а значит, мы на правильном пути! Под Вашим мудрым руководством мы обязательно добьемся успеха. Не надо падать духом!

21:56