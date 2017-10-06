Виталий Мутко: "Молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциал"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что молодежная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Австрии (1:0) победила за счет самоотдачи. Мутко также добавил, что российская команда не показала весь свой потенциал.

– Матч проходил в сложных условиях – было очень тяжелое поле, дождь лил всю дорогу; отсюда – много брака, потерь мяча, ненужных отскоков, – цитирует ТАСС Мутко. – Ребята были напряжены. Я считаю, что их потенциал намного выше, в нашей команде много интересных игроков, быстрых. Но по самоотдаче, по желанию играть, по борьбе наши ребята молодцы.

Австрийцы – приличная, добротная команда, периодами нам приходилось трудно. Главное, что мы победили, поздравляю ребят. Будем двигаться дальше – следующий матч с сербами, который будет еще сложнее.

Работа Бушманова? Мы в начале пути. Одна осечка уже есть – в игре с командой Армении. Каждое очко на вес золота, конкуренция в этой группе будет очень жесткой.