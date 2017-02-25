Виталий Мутко: "Хомуха умеет работать с молодежью"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что назначение Дмитрия Хомухи на пост главного тренера юношеской сборной России связано с его умением работать с молодыми игроками. Ранее Хомуха уже возглавлял юношескую сборную России, которая под его руководством выиграла чемпионат Европы (U17) в 2013 году.

– Дима – хороший тренер, он умеет работать с молодежью, именно с этим возрастом. Он показывал хороший результат, он вдумчивый, серьезный специалист, поэтому пригласили его назад. Он сможет помочь, – цитирует ТАСС Мутко. – В каждой команде будет хороший тренер, будет календарь. Это продолжение программы "Поиск талантов" – будут выбраны 50 - 70 академий, которые начнут готовить ребят по одной методике. Юношеские сборные для нас очень важны, тренеры там будут очень серьезно подбираться.