Виталий Мутко: "Бушманов пока оправдывает ожидания у руля молодежной сборной России"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Евгений Бушманов на посту старшего тренера молодежной сборной России по футболу пока оправдывает возложенные на него надежды. Сегодня россияне со счетом 7:0 обыграли Белоруссию в товарищеском матче.

– Тренер пока оправдывает ожидания. Спокойный, выдержанный, грамотный. Да и микроклимат в команде хороший, – цитирует ТАСС Мутко. – Но самое главное – это то, что у ребят горят глаза, это поколение может изменить отношение к футболу в России.

Впечатления от матча очень хорошие, виден высокий потенциал нашей команды. И это при том, что были не все основные. Если тренер будет работать правильно, то эту команду, это поколение ждет хорошее будущее. Однако это товарищеская игра, так что обольщаться не надо.

Матч против белорусов стал для молодежной сборной России под руководством Бушманова четвертым. Ранее она со счетом 5:1 обыграла команду Румынии, со счетом 2:0 – команду Норвегии, со счетом 4:3 – команду Узбекистана.