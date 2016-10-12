Виталий Лысцов: "Моя первая задача - попасть в сборную России на ЧМ-2018"

Защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов после ничьей с Финляндией (1:1) в матче отборочного турнира Euro-2017 отметил, что главной задачей для него является попадание на чемпионат мира-2018 в составе первой команды. Встреча не имела для россиян турнирного значения, поскольку они досрочно потеряли шансы на попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

- Первая задача, которая передо мной стоит - попасть в сборную к домашнему чемпионату мира. Все ребята хорошие, надеюсь, что всем представится шанс попасть в сборную России, а там уже кто зацепится. Все равны, все работяги, кто-то получше, кто-то похуже, - цитирует "Р-Спорт" Лысцова. - Очень важны эти игры отбора, потому что на нас смотрят не только тренер и болельщики, селекционеры из других клубов приезжают, представители, и это шанс зацепиться, показать себя. В целом выступили неудачно, зато для нас это большой опыт, многое уяснили для себя, что все просто так не дается, надо работать, надо трудиться.