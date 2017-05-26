Венесуэла и Мексика вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборная Германии переиграла Вануату в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Мексика уступила Венесуэле.

Таким образом, венесуэльцы и мексиканцы вышли в плей-офф турнира с первого и второго места в группе B соответственно. Немцы заняли третье место и могут попасть в плей-офф, если будут одной из лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

Германия - Вануату - 3:2 (2:0)

Голы: Баду, 27 (1:0). Резе, 32 (2:0). Ийоха, 50 (3:0). Кало, 52 (3:1). Кало, 77 (3:2).

Судья: Лопес Кастельянос (Гватемала).

Чеджу. Стадион "Чеджу Стэдиум".

Мексика - Венесуэла - 0:1 (0:1)

Гол: Кордова, 33 (0:1).

Судья: Эрикссон (Швеция).

Сувон. Стадион "Сувон Стэдиум".