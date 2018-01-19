В Волгограде накануне Дня Победы сыграют юношеские сборные России и Германии

8 мая на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится товарищеский матч между юношескими сборными Германии и России для игроков не старше 18 лет. 18 января в спорткомплексе "Ротор-Волгоград-2" состоялось заседание, на котором обсуждались детали предстоящей встречи. Ожидается, что игру посетят представители Немецкого футбольного союза, Посольства Германии в России.

Стадион "Зенит" станет одной из тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018.

Отметим, что в День Победы, 9 мая, на стадионе "Волгоград Арена" состоится финал Кубка России.