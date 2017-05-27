Уругвай при судействе Карасева вышел в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Японии сыграла вничью с Италией на групповом турнире молодежного чемпионата мира. В другой встрече Уругвай и ЮАР обошлись без голов. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Уругвайцы и итальянцы вышли в плей-офф турнира, а также путевку в следующую стадию могут получить японцы, если попадут в число четырех лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа D

Япония - Италия - 2:2 (1:2)

Голы: Орсолини, 3 (0:1). Панико, 7 (0:2). Доан, 22 (1:2). Доан, 50 (2:2).

Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".

Уругвай - ЮАР - 0:0

Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".