Украинский футболист не намерен оправдываться за "жест Дзюбы"

Полузащитник юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили заявил, что не понимает шумихи, поднятой вокруг его празднования гола в ворота Франции на чемпионате Европы U19. Хавбек отметил взятие ворот соперника в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы, отдав воинское приветствие трибунам.
"Я не буду оправдываться перед тем, кто не понял, почему я так праздновал, – приводит football.ua текст сообщения Цитаишвили в Инстаграме. – Можете критиковать, можете писать, что я плохой. Но лично я не понимаю, что вам надо.
Вроде бы все отдали, чтобы выиграть, а вы все равно нашли что пообсуждать и создали шумиху.
Тем, кому делать нечего, можете писать что угодно. Я готовлюсь к игре, как и вся команда. И на это все я не обращаю внимания".
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http://football.ua/ukraine/367036-citaishvili-ne-sobiraetsja-opravdyvatsja-za-prazdnovanie-gola-v-stile-dzjuby.html