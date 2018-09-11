Убойная концовка в матче молодежек Исландии и Словакии: три гола за 4 минуты, победный мяч вратаря

Концовка матча отборочного турнира молодежного Евро-2019 между Исландией и Словакией вышла очень драматичной. К 90-й минуте счет был 1:1, причем в первом тайме словаки не забили пенальти. На последней минуте Словакия вышла вперед, но на третьей добавленной Исландия сравняла счет.

Ничья категорически не устраивала словаков, которые пошли вперед всеми силами, и уже через минуту вратарь английского "Ротерхэма" Марек Родак провел победный мяч. Победа вывела Словакию на второе место и дала преимущество в борьбе за проход в следующую стадию.