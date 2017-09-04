Тулякам бесплатно раздали более 16 тысяч билетов на матч молодежных сборных России и Гибралтара

Более 16 тысяч билетов бесплатно раздали на матч молодежных сборных России и Гибралтара, который пройдет на Центральном стадионе города Тулы в рамках отборочного тура чемпионата Европы.

По словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, билеты распространяются активно. Отметим, что арена рассчитана на 20400 мест. Напомним, что матч состоится 5 сентября, начало игры – в 19.00 по московскому времени.

– РФС подготовил 18 тысяч бесплатных билетов, на данный момент порядка 16 тысяч пригласительных уже розданы тулякам, – приводит ТАСС слова представителя РФС. – В одни руки можно получить не более трех пригласительных.