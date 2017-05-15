Трошечкин вызван в молодежку

Полузащитник воронежского "Факела" Александр Трошечкин будет вызван в молодежную сборную России для участия в тренировочном сборе. Российская команда под руководством Евгения Бушманова в конце мая - начале июня сыграет два контрольных матча: в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией. Трошечкин, правами на которого владеет "Ростов", нынешний сезон проводит в "Факеле" на правах аренды. В первенстве первого дивизиона футболист сыграл 29 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Сергей ЕГОРОВ)