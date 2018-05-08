Тренерский штаб назвал состав сборной России на майский сбор

Тренерский штаб во главе с старшим тренером молодежной сборной России Евгением Бушмановым огласил расширенный состав команды на сбор, который пройдет с 14 по 20 мая. Как сообщает официальный сайт РФС, в этот период команда проведет два матча – со сборной Кипра и с "Гранадой".

Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Арсенал").

Защитники: Лео Гогличидзе ("Олимпиец"), Александр Довбня ("Пафос"), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба – "Спартак"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Краснодар"), Никита Чернов ("Урал").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба – "Спартак"), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все – "Ростов"), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба – "Тосно"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Иван Обляков ("Уфа"), Даниил Фомин ("Олимпиец").

Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно").

Резерв: Игорь Коновалов ("Рубин"), Александр Ломовицкий, Артем Мамин, Даниил Полубояринов (все - "Спартак"), Андрей Мостовой ("Химки"), Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов (оба - "Краснодар"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Артем Юсупов ("Тюмень").

Всреча с испанской командой пройдет в гостях, в Кампоаморе 17 мая, а с Кимпром молодежная сборная сыграет дома, матч состоится в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 20 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.