Тренер: "Капленко не хочет играть за Белоруссию - мы ему надоели, он нам уже надоел"

Главный тренер молодежной сборной Белоруссии Людас Румбутис в интервью "Прессболу" отметил, что полузащитник "Зенита" Кирилл Капленко не хочет играть за команду. Ранее стало известно, что хавбек отказался от выступлений и не приехал на сбор. Белорусская федерация футбола (БФФ) намерена направить жалобу в ФИФА по этому поводу.

- Вы уже слышать не хотите про Капленко, но он все-таки должен, вроде бы, был приехать. Приезжал?

- В вашей газете было написано, что в тот день, когда он должен был быть здесь, он играл с "Томью" за "Зенит".

- Там было "в ближайшее время"…

- Это вопрос плоскости юрисдикции федерации и "Зенита". Все. Человек не хочет играть – мы ему надоели, он нам уже надоел. И вы надоели с этими вопросам (смеется).