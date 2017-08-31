Тренер армянской молодежки: "Следим за игроками московского "Арарата"

Главный тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян после ничьей в матче отборочного турнира Euro-2019 с Россией (0:0) отметил, что такой результат придаст его игрокам уверенности. По словам специалиста, команда понимала, что в этой встрече ей придется обороняться большими силами.

– Знали, что сборная России сильна, много владеет мячом. Поэтому заранее понимали, что придется защищаться большими силами, – сказал Восканян. – Выстояли, боролись до конца. А могли и забить в контратаке. Важно, что избежали травм.

Разумеется, ничья на выезде с Россией – это для нас хороший результат. Теперь ребята будут увереннее в себе. Талантливые игроки у нас есть в каждом возрасте. Нам бы еще чемпионат страны посильнее.

– Во втором российском дивизионе появилась московская команда "Арарат", там много футболистов с армянскими корнями. Планируете их привлекать?

– Конечно, мы всех просматриваем. В ближайшее время кого-то наверняка пригласим. (Филипп ПАПЕНКОВ)