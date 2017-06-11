Соланке назван лучшим игроком молодежного чемпионата мира

Нападающий "Челси" и молодежной сборной Англии Доминик Соланке был признан лучшим игроком завершившегося в Корее чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. В 7 матчах турнира форвард 4 раза поражал ворота соперников. В ближайшее время Соланке сменит лондонский клуб на "Ливерпуль".

Вторым лучшим игроком соревнования был назван полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде, представляющий "Реал". Третье место занял венесуэльский хавбек Янхель Эррера, права на которого принадлежат "Манчестер Сити".

Отметим, что лучшим вратарем турнира был назван англичанин Фредди Вудман, а лучшим бомбардиром стал итальянский хавбек Риккардо Орсолини (5 голов).