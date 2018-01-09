15:16 9 января | Футбол — Молодежные сборные

Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам

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Шесть футболистов молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам в отборе Евро-2017. Как сообщает официальный сайт УЕФА, расследование коснулось матчей со сборными Черногории (0:1) и Чехии (0:7) 23 и 29 марта 2016 года соответственно.

Два игрока мальтийцев были дисквалифицированы пожизненно, два футболиста получили дисквалификации на год, один – на полтора года, еще один – на два года.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

забыли добавить, что это ВСЕ шесть игроков молодёжной сборной Мальты.

15:46 9 января

баламошка

Выгнать всех из Мальтийского органа и сжечь на костре как колдунов!

15:27 9 января