Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам

Шесть футболистов молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам в отборе Евро-2017. Как сообщает официальный сайт УЕФА, расследование коснулось матчей со сборными Черногории (0:1) и Чехии (0:7) 23 и 29 марта 2016 года соответственно.

Два игрока мальтийцев были дисквалифицированы пожизненно, два футболиста получили дисквалификации на год, один – на полтора года, еще один – на два года.