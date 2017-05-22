Сенегал обыграл Саудовскую Аравию, Вьетнам и Новая Зеландия сыграли вничью на молодежном ЧМ

Сборная Саудовской Аравии потерпела поражение от Сенегала в матче молодежного чемпионата мира-2017. В другой встрече Вьетнам и Новая Зеландия разошлись миром.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
1-й тур
Вьетнам - Новая Зеландия - 0:0
Судья: Алиум (Камерун).
Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".
Саудовская Аравия - Сенегал - 0:2 (0:2)
Голы: Ниане, 13 (0:1). Диань, 15 (0:2).
Судья: Кошшои (Венгрия).
Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/