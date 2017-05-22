Сенегал обыграл Саудовскую Аравию, Вьетнам и Новая Зеландия сыграли вничью на молодежном ЧМ

Сборная Саудовской Аравии потерпела поражение от Сенегала в матче молодежного чемпионата мира-2017. В другой встрече Вьетнам и Новая Зеландия разошлись миром.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

1-й тур

Вьетнам - Новая Зеландия - 0:0

Судья: Алиум (Камерун).

Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".

Саудовская Аравия - Сенегал - 0:2 (0:2)

Голы: Ниане, 13 (0:1). Диань, 15 (0:2).

Судья: Кошшои (Венгрия).

Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".